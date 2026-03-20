«Известия»: в России с начала 2026 года девелоперы запустили рекордную стройку

В пресс-службе Минстроя газете сообщили, что с начала года было запущено 7,9 млн квадратных метров, что в 1,5 раза выше показателя 2025 года. Общий портфель строящегося жилья превышает 118 млн квадратных метров. На данный момент выдано 542 разрешения на строительство 5,6 млн квадратных метров. По площади показатель увеличился на 30% в годовом выражении, добавили в министерстве.