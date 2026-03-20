«Известия»: в России с начала 2026 года девелоперы запустили рекордную стройку

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские девелоперы запустили рекордную стройку на почти 6,6 млн квадратных метров с начала года. Показатель стал максимальным с 2020 года, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование платформы «Движение.ру», проведенное на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства.
Согласно данным исследования, заметное увеличение запуска новых проектов наблюдалось в Пермском крае (рост на 792%), Удмуртской Республике (+388%), Тульской (+386%), Ростовской (+269%), Московской (+229%), Челябинской (+186%) и Ленинградской (+119%) областях. В Москве объем запуска новых проектов вырос примерно на треть, а в Санкт-Петербурге — на 10%.
Высокая активность также была зафиксирована в ЛНР и ДНР. Общий объем строительства в республиках приближается к 500 тыс. квадратных метров.
При этом сокращающиеся объемы строительства наблюдались в Воронежской области (-74%), Татарстане (-64%), Крыму (-48%), Красноярском крае (-30%), Новосибирской (-21%) и Самарской (-12%) областях, а также в Хабаровском крае (-11%).
«Основные надежды девелоперов сейчас связаны с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики Центробанка и снижением ключевой ставки», — пояснил «Известиям» руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.
В пресс-службе Минстроя газете сообщили, что с начала года было запущено 7,9 млн квадратных метров, что в 1,5 раза выше показателя 2025 года. Общий портфель строящегося жилья превышает 118 млн квадратных метров. На данный момент выдано 542 разрешения на строительство 5,6 млн квадратных метров. По площади показатель увеличился на 30% в годовом выражении, добавили в министерстве.