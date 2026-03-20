Новые микрорайоны возведут на месте древней стоянки на набережной Оми

Администрация Омска определила границы территории для комплексного развития в Центральном округе: участок в границах улиц Госпитальная, 1-я Ремесленная, Кемеровская и Октябрьская планируется преобразовать в современный жилой квартал. Согласно проекту постановления, здесь будет построено не менее 114,9 тыс. кв. метров жилья с объектами социальной инфраструктуры.
В зону застройки попадают 7 многоквартирных домов, не признанных аварийными, 262 частных домовладения, а также несколько нежилых объектов. Расселение и выкуп земельных участков у собственников станут обязанностью застройщика, который выиграет право на освоение территории через аукцион.
На участке расположена археологическая площадка «Стоянка Омск-Кемеровский спуск», имеющая историко-культурное значение. В случае проведения строительных или инженерных работ в границах стоянки подрядчик обязан разработать специальный проект и обеспечить сохранность археологических объектов в соответствии с требованиями законодательства об охране культурного наследия.
Координацию работ по подготовке территории осуществляют профильные департаменты администрации города при участии специалистов в сфере градостроительства и охраны памятников. Конкретные сроки выхода техники на площадку будут установлены после проведения торгов и заключения договора с муниципалитетом.
