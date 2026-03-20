ТЭЦ-4 в Омске осенью ждёт независимый аудит

На ТЭЦ-4 в Омске идут масштабные преобразования. Здесь в рамках федерального проекта «Чистый воздух» ввели в эксплуатацию новый электрофильтр. Проведена замена газоочистного оборудования, смонтированы новые газоходы. Выполнены работы по реконструкции градирни на сумму 470 млн рублей.
Это позволит значительно снизить расход угля и уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Чтобы обеспечить дополнительное снижение воздействия ТЭЦ на окружающую среду, на котлоагрегате установлены малотоксичные горелочные устройства. В режиме работы на основном топливе электрофильтр очищает дымовые газы от твёрдых частиц с помощью электрического поля. Эффективность составляет 99%, заявляют специалисты «ТГК 11».
Модернизация при этом находится на контроле природоохранной прокуратуры. Теперь эффективность проведенных н асотни миллионов рублей работ должна быть подтверждена объективными данными и независимым аудитом.
Итоговую проверку в ноябре 2026 года проведут специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.
Омская ТЭЦ-4 — филиал АО «ТГК-11». Основной производственный объект находится в Советском округе, по адресу ул. Комбинатская, 46. ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение промышленных предприятий нефтехимического комплекса и жилого сектора.