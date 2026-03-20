Puma хочет зарегистрировать в РФ товарный знак со своей фирменной полоской

Его планируется зарегистрировать по классу международной классификации товаров и услуг, в который входит обувь.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Немецкая компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, подала заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской для обуви, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 18 марта 2026 года из Германии от компании «Пума СЕ». Товарный знак планируется зарегистрировать по одному классу № 25 международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входит обувь.

В марте 2022 года Puma приостановила продажи в России.

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС говорил, что известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России. По его словам, товарный знак регистрируется для защиты от подделок, чтобы никто не реализовывал товары под видом продукции правообладателя. Правообладатель, в свою очередь, заинтересован в сохранении репутации бренда, даже если рынок, в данном случае российский, для него временно недоступен.