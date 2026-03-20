«Роснефть» презентовала историко-культурный проект для автотуристов

Талантливый врач Валентин Феклисович Войно-Ясенецкий прошел тернистый путь — работал хирургом в земских больницах и военных госпиталях. Врачевание он совмещал с научной деятельностью, опираясь на обширный практический опыт. В 1920-х годах В. Ф. Войно-Ясенецкий, будучи хирургом, чьи научные разработки уже были признаны медицинским сообществом, принял монашество с именем Лука. В годы Великой Отечественной войны, находясь в ссылке, спас тысячи жизней — оперировал раненых, был главным консультантом всех военных госпиталей Красноярского края.