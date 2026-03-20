«Роснефть» презентовала историко-культурный проект для автотуристов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Презентация прошла на новом флагманском АЗК в Красноярске, который открылся в микрорайоне Солнечный. Музейная экспозиция посвящена жизни выдающегося русского хирурга, профессора медицины В. Ф. Войно-Ясенецкого, в последствии — Святителя Луки в поселке Большая Мурта Красноярского края.
Эта локация входит в туристический маршрут Красноярск — Енисейск, который «Роснефть» и Агентство по туризму Красноярского края представили в прошлом году.
Талантливый врач Валентин Феклисович Войно-Ясенецкий прошел тернистый путь — работал хирургом в земских больницах и военных госпиталях. Врачевание он совмещал с научной деятельностью, опираясь на обширный практический опыт. В 1920-х годах В. Ф. Войно-Ясенецкий, будучи хирургом, чьи научные разработки уже были признаны медицинским сообществом, принял монашество с именем Лука. В годы Великой Отечественной войны, находясь в ссылке, спас тысячи жизней — оперировал раненых, был главным консультантом всех военных госпиталей Красноярского края.
Помимо основной экспозиции, посвященной Святителю Луке, смотрители музея проводят экскурсии по местам памяти Войно-Ясенецкого — это храм, церковь и районная больница, в которой он работал в годы Великой Отечественной войны. Особой популярностью пользуется родник Святителя Луки — кристальной чистоты воду из него Войно-Ясенецкий использовал для приготовления лекарств.
При поддержке «Роснефти» в этом году в Большемуртинском краеведческом музее открылась новая экспозиция, посвященная жизни хирурга с мировым именем, ученого и духовного писателя — Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Среди наиболее ценных экспонатов подлинные предметы, передающие атмосферу эпохи и личную историю, в которой соединились два призвания — медицина и вера.
Фонд Большемуртинского краеведческого музея насчитывает более трёх тысяч экспонатов — художественных, археологических, нумизматических, естественнонаучных, этнографических. Например, в выставочном зале «Мир сибирской деревни» можно познакомиться с историей заселения Красноярского края, узнать о быте, традициях и обрядах местного крестьянства.
