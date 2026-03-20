Прямой поезд свяжет Улытау и Мангистаускую область с 1 апреля

Время в пути составит около 29 часов.

Источник: Baigenews

С 1 апреля 2026 года между Жезказганом и Мангистауской областью начнёт курсировать прямой пассажирский поезд, сообщили в акимате Улытау, передает BAQ.KZ.

Новый маршрут организован за счёт продления существующего направления Караганда — Жезказган до станции «Мангистау». Это позволит жителям и гостям региона путешествовать без пересадок.

Запуск поезда направлен на развитие туризма, а также укрепление деловых и трудовых связей между регионами, — отметили в акимате.

Время в пути составит около 29 часов, а поезд будет курсировать два раза в неделю. Билеты на новый маршрут уже поступили в продажу.