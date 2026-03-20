Цена нефти Brent на ICE снизилась почти на 3%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE ранним утром опускалась почти на 3%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 04:42 мск, стоимость Brent снижалась на 2,9%, до $105,5 за баррель. К 06:00 мск фьючерс замедлил снижение и торговался на уровне $106,48 за баррель (-2%).
Днем ранее стоимость Brent демонстрировала локальный рост до $119,13 за баррель, поднимаясь на 10,94%. К вечеру 19 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent перешла к снижению, опускаясь на 0,23%, до $107,13 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:05 мск.
