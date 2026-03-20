В ГД рассказали о проблеме переофомления соцнайма жилья после смерти нанимателя

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Переоформление договора социального найма жилья после смерти нанимателя часто влечет за собой трудности, необходимо выработать отдельный внесудебный порядок переоформления для членов его семьи. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«Человек может больше четверти века жить в муниципальной квартире вместе с нанимателем, считать это жилье своим домом, участвовать в оплате квартиры и коммунальных услуг, вести общее хозяйство, быть зарегистрированным по месту жительства, а после смерти близкого человека столкнуться с отказом в переоформлении. А попытка через суд добиться заключения договора социального найма иногда оборачивается встречным иском о выселении», — указал он.
Верховный суд в январе 2025 года напомнил, что в таких спорах суду следует учитывать срок совместного проживания, ведение общего хозяйства, регистрацию по месту жительства, участие в расходах на жилье и сам характер семейных отношений внутри квартиры, добавил Гаврилов. «Статья 69 ЖК РФ относит к членам семьи нанимателя супругов, детей и родителей, а также других родственников и в отдельных случаях иных лиц, если они были вселены как члены семьи и вели общее хозяйство. Статья 82 ЖК РФ позволяет дееспособному члену семьи требовать признания его нанимателем по прежнему договору социального найма. Пленум Верховного суда давно разъяснил, что при разрешении таких споров требуется исследовать реальные жилищные отношения, фактическое вселение, совместный быт и иные обстоятельства, которые подтверждают семейный характер проживания», — подчеркнул депутат.
Сложность возникает на практике: муниципальные органы нередко смотрят прежде всего на то, был ли человек заранее внесен в договор и сохранилась ли безупречная бумажная история его вселения, отметил Гаврилов. «При отсутствии такого набора бумаг следует отказ, после чего человеку приходится в суде доказывать, что он долгие годы жил в квартире на законном основании как член семьи нанимателя. Именно разрыв между реальной жизненной ситуацией и формальным административным оформлением рождает самые тяжелые конфликты и иногда приводит к ошибочным выводам о правовом статусе проживающего лица», — пояснил он.
По мнению депутата, нужен отдельный внесудебный порядок переоформления социального найма после смерти нанимателя для тех, кто долго проживал с ним одной семьей. «В таком порядке стоит прямо перечислить допустимые доказательства регистрации, платежи, выписки из домовой книги, сведения о совместном быте, медицинские и социальные материалы об уходе за нанимателем, показания соседей и другие данные. Тогда у человека появится реальный путь подтвердить свое право без многолетнего спора, а у муниципалитета будет четкий алгоритм действий», — указал он.