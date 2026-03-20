В ГД рассказали о проблеме переофомления соцнайма жилья после смерти нанимателя

Верховный суд в январе 2025 года напомнил, что в таких спорах суду следует учитывать срок совместного проживания, ведение общего хозяйства, регистрацию по месту жительства, участие в расходах на жилье и сам характер семейных отношений внутри квартиры, добавил Гаврилов. «Статья 69 ЖК РФ относит к членам семьи нанимателя супругов, детей и родителей, а также других родственников и в отдельных случаях иных лиц, если они были вселены как члены семьи и вели общее хозяйство. Статья 82 ЖК РФ позволяет дееспособному члену семьи требовать признания его нанимателем по прежнему договору социального найма. Пленум Верховного суда давно разъяснил, что при разрешении таких споров требуется исследовать реальные жилищные отношения, фактическое вселение, совместный быт и иные обстоятельства, которые подтверждают семейный характер проживания», — подчеркнул депутат.