В степной Херсонщине появится лес

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прифронтовых районах Херсонской области уже начали восстанавливать леса, несмотря на опасность со стороны ВСУ.
Выкопку саженцев сосны Крымской для последующей посадки в лесной фонд ведут в 15-километровой зоне Голопристанского лесоохотничьего хозяйства.
«Это территории, где каждый шаг сопряжен с повышенной ответственностью и требует неукоснительного соблюдения всех регламентов. В условиях, приближенных к рубежу особого контроля, работаем с максимальной осторожностью», — отметил директор предприятия Сергей Лукьян.
Он уверяет, что совсем скоро молодые деревья займут свое место в открытом грунте, чтобы в будущем стать частью природного каркаса Херсонской области.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
