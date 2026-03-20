Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В степной Херсонщине появится лес

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прифронтовых районах Херсонской области уже начали восстанавливать леса, несмотря на опасность со стороны ВСУ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В прифронтовых районах Херсонской области уже начали восстанавливать леса, несмотря на опасность со стороны ВСУ.

Выкопку саженцев сосны Крымской для последующей посадки в лесной фонд ведут в 15-километровой зоне Голопристанского лесоохотничьего хозяйства.

«Это территории, где каждый шаг сопряжен с повышенной ответственностью и требует неукоснительного соблюдения всех регламентов. В условиях, приближенных к рубежу особого контроля, работаем с максимальной осторожностью», — отметил директор предприятия Сергей Лукьян.

Он уверяет, что совсем скоро молодые деревья займут свое место в открытом грунте, чтобы в будущем стать частью природного каркаса Херсонской области.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

16+