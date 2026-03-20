Опыт цифровизации буровзрывных работ будет распространен на все рудники Заполярного филиала «Норникеля»

По словам директора департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Рамиля Батралиева, для точного моделирования нужны максимально достоверные данные — это краеугольный камень. «Если на входе неточность, на выходе будет брак в проекте. Нам пришлось пройти долгий путь со службами рудников, чтобы это осознали все участники. Был период адаптации: когда много срочных проектов, проще взять привычный софт. Но со временем, когда коллеги оценили дополнительные функции нового программного обеспечения, позволяющие экономить время, инструмент завоевал доверие».