Опыт цифровизации буровзрывных работ будет распространен на все рудники Заполярного филиала «Норникеля»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Заполярном филиале компании «Норникель» завершился пилотный этап проекта по цифровизации буровзрывных работ. Это первый и важнейший этап горного производства.
Специалисты «Норникеля» в поиске новых точек роста эффективности добычи пришли к выводу, что существенный потенциал снижения затрат кроется в качестве проведения буровзрывных работ. Инструментом для раскрытия этого потенциала стало компьютерное моделирование.
Классические методы не всегда учитывали, насколько твердая или рыхлая порода в конкретном месте. Ошибка на этом шаге горного производства может сделать дороже дальнейшие этапы. Компьютерные модели заранее видят нюансы массива и рассчитывают, где лучше бурить скважины и сколько взрывчатки заложить.
Кроме того, решение дает возможность гибко корректировать проект после завершения цикла бурения, сопоставлять фактические результаты с предварительной моделью. Сегодня аналогичные подходы к моделированию буровзрывных работ в России применяют лишь несколько компаний, включая «Норникель».
По словам директора департамента инноваций Заполярного филиала «Норникеля» Рамиля Батралиева, для точного моделирования нужны максимально достоверные данные — это краеугольный камень. «Если на входе неточность, на выходе будет брак в проекте. Нам пришлось пройти долгий путь со службами рудников, чтобы это осознали все участники. Был период адаптации: когда много срочных проектов, проще взять привычный софт. Но со временем, когда коллеги оценили дополнительные функции нового программного обеспечения, позволяющие экономить время, инструмент завоевал доверие».
В результате применения новых технологий по цифровизации буровзрывных работ в добытую руду попадает меньше пустой породы, горняки добывают больше полезных ископаемых, буровые установки работают эффективнее. Производство становится еще стабильнее, а конечный продукт более дешевым.
Универсальность решения позволяет компании масштабировать успешный опыт. В планах на 2026 год — распространить опыт компьютерного моделирования буровзрывных работ на все рудники Заполярного филиала.
Кроме того, специалисты намерены усилить прогнозирование процесса буровзрывных работ с учетом геомеханических особенностей месторождений, что должно дать новый виток в повышении эффективности и безопасности горных работ.