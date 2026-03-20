В ГД рассказали о льготных ипотечных программах для военных и участников СВО

Для тех, кто служит или проживает в определенных регионах, доступна ипотека под 2%: речь идет о «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке — с 2024 года их действие распространили на участников СВО и членов их семей со снятием возрастных ограничений, пояснил он. Еще один вариант — семейная ипотека со ставкой до 6%, рассказал Панеш. «Она доступна семьям с детьми до семи лет, либо с двумя и более несовершеннолетними детьми. Первый шаг — получить удостоверение ветерана боевых действий либо справку об участии в СВО. Сделать это можно через портал госуслуг, в МФЦ или через командира части. Для военной ипотеки потребуется свидетельство участника НИС», — отметил он.