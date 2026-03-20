В ГД рассказали о льготных ипотечных программах для военных и участников СВО

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военнослужащим и участникам СВО доступны программы военной ипотеки с низким процентом по кредиту. Кроме того, они смогут воспользоваться программами «Арктической» и «Дальневосточной» ипотеки, рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).
«Самая востребованная программа среди контрактников Министерства обороны и Росгвардии — это военная ипотека в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС). Государство открывает именной счет и перечисляет туда деньги из федерального бюджета, а “Росвоенипотека” гасит кредит. Важное изменение последнего времени: участников СВО включают в реестр НИС сразу после заключения контракта, раньше нужно было ждать три года», — отметил депутат.
Для тех, кто служит или проживает в определенных регионах, доступна ипотека под 2%: речь идет о «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеке — с 2024 года их действие распространили на участников СВО и членов их семей со снятием возрастных ограничений, пояснил он. Еще один вариант — семейная ипотека со ставкой до 6%, рассказал Панеш. «Она доступна семьям с детьми до семи лет, либо с двумя и более несовершеннолетними детьми. Первый шаг — получить удостоверение ветерана боевых действий либо справку об участии в СВО. Сделать это можно через портал госуслуг, в МФЦ или через командира части. Для военной ипотеки потребуется свидетельство участника НИС», — отметил он.
Если используется накопительно-ипотечная система, нужно узнать сумму на именном счете — от этого зависит размер первоначального взноса, добавил парламентарий.
Что касается списания долгов, федеральный закон предусматривает прекращение кредитных обязательств в случае гибели участника СВО либо признания его инвалидом первой группы, разъяснил Панеш. «С 1 декабря 2024 года появилось дополнительное основание: заключившие контракт на срок не менее года и их супруги могут рассчитывать на списание просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. Материнский капитал использовать можно и нужно», — подчеркнул он.
Налоговый вычет также доступен в полном объеме: участники специальной военной операции имеют право вернуть 13% от суммы, потраченной на приобретение жилья, в пределах установленных лимитов — до 2 миллионов рублей расходов на покупку и до 3 миллионов рублей на проценты по кредиту, указал Панеш.
Создать федеральную ипотечную программу для участников СВО.
По мнению депутата, необходимо принять отдельную федеральную программу льготной ипотеки для участников специальной военной операции со ставкой 2% на всей территории страны, без привязки к региону. «Это позволит решить жилищный вопрос тем, кто служил, но живет в Центральной России или других регионах, не попадающих под “дальневосточные” льготы», — отметил он. Кроме того, следует распространить льготные условия на членов семей погибших участников специальной военной операции в полном объеме: сейчас право на списание долгов и некоторые льготы у них есть, но доступ к льготной ипотеке для улучшения жилищных условий после трагедии часто затруднен, констатировал Панеш.
Также важно решить проблему с плохой кредитной историей, считает парламентарий. «Необходимо либо создать уполномоченный банк для работы с участниками специальной военной операции, либо ввести законодательное требование к банкам не учитывать при оценке кредитоспособности просрочки, возникшие в период службы и закрытые после возвращения. Помимо этого, надо распространить действие льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в малых городах, где новостройки практически отсутствуют. Это особенно актуально для участников специальной военной операции из сельской местности и небольших населенных пунктов», — полагает депутат.