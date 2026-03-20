Какие улицы Симферополя отремонтируют в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. Ряд улиц, в том числе Мира и 8 Марта, отремонтируют в текущем году в Симферополе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Источник: РИА "Новости"

Наши традиционные ремонты дорог будет выполнять Служба автомобильных дорог. Мы определили перечень улиц, из основных, которые будут ремонтироваться — это улица Мира от Пролетарской, верхний слой по улице Красноармейской, улица 8 Марта.

рассказал Афанасьев

Частично ремонт верхнего асфальтового слоя проведут на улицах Крылова и Бетховена. Часть улиц, по словам мэра, будет ремонтироваться и в рамках текущего ремонта и содержания.

При этом Афанасьев отметил, что на состоянии дорожного покрытия плохо отразилась зимняя непогода.

«Но тем не менее совместно с “Крымавтодором” оперативно отработали ситуацию с аварийным ямочным ремонтом. Сейчас эти работы продолжаются. Уже проведены все работы по подъему и приведению в нормативное состояние ливнеприемников нашим предприятием “Город”. Сейчас активно ведет работу “Вода Крыма” по поднятию люков, поскольку тоже есть просадки, которые необходимо привести в нормативное соответствие», — рассказал глава администрации.

Вся дорожная сеть Симферополя охвачена ремонтно-восстановительными работами после зимнего периода. Ямочный ремонт планируют завершить до конца марта, сообщал ранее начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

