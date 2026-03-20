Ученые Хакасского госуниверситета получат 60 млн рублей на исследования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Хакасский госуниверситет выиграл четыре гранта Российского научного фонда на общую сумму 60 млн рублей. Финансирование будет идти за счет РНФ и правительства региона.
Среди поддержанных проектов — исследования в области филологии, естественных наук, математики и агротехнологий. Поддержка позволит провести коллективам качественные исследования, расширить экспериментальную базу и привлечь к работе молодых ученых и студентов, сообщает газета «Хакасия».
Так, победителем конкурса по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» стал проект доктора филологических наук, профессора Тамары Боргояковой. Ежегодно на него будут выделять по 7 млн рублей.
Еще один проект — «Хакасско-монгольские лексические параллели: семантика, этимология, современное состояние» под руководством Марии Чертыковой. В течение двух лет финансирование проекта составит 3 млн рублей. Такое же финансирование получит научная группа института естественных наук и математики ХГУ. Руководитель проекта — кандидат сельскохозяйственных наук Алёна Сумина.
Кроме того, в этом году РНФ впервые принимал заявки на конкурс проектов поисковых исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации. Гранты по нему выделяются на три года. Всего поддержку получили 36 проектов из 11 регионов России. Хакасию в списке победителей представляет проект «Разработка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных с повышенным спектром биологической активности на основе гиматомелановых и фульвовых кислот, выделенных из леонардита» под руководством завкафедрой агротехнологий и ветеринарной медицины института менеджмента, экономики и агротехнологий ХГУ, доктора ветеринарных наук Елены Безрук, сообщает пресс-служба ХГУ. Исследование будет финансироваться за счет средств гранта фонда, Правительства региона и квалифицированного заказчика — ООО «Боградский ГОК». Общий размер поддержки за три года составит 33 млн рублей.