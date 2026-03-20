Ученые Хакасского госуниверситета получат 60 млн рублей на исследования

Кроме того, в этом году РНФ впервые принимал заявки на конкурс проектов поисковых исследований в целях эффективного использования и развития научного потенциала субъектов Российской Федерации. Гранты по нему выделяются на три года. Всего поддержку получили 36 проектов из 11 регионов России. Хакасию в списке победителей представляет проект «Разработка кормовых добавок для сельскохозяйственных животных с повышенным спектром биологической активности на основе гиматомелановых и фульвовых кислот, выделенных из леонардита» под руководством завкафедрой агротехнологий и ветеринарной медицины института менеджмента, экономики и агротехнологий ХГУ, доктора ветеринарных наук Елены Безрук, сообщает пресс-служба ХГУ. Исследование будет финансироваться за счет средств гранта фонда, Правительства региона и квалифицированного заказчика — ООО «Боградский ГОК». Общий размер поддержки за три года составит 33 млн рублей.