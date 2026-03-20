Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму готовится к запуску первый на юге России завод минеральной ваты

В Крыму завершают строительство первого на юге России завода минеральной ваты. Готовность объекта — 95%.

Источник: пресс-службы Председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка

Предприятие располагается в посёлке Гвардейское Симферопольского района. Производственная мощность нового производственного комплекса составит 30 тысяч тонн продукции в год. «Это первый завод подобного профиля в Южном федеральном округе. Ранее регион полностью зависел от поставок привозных материалов», — сообщил Председатель Сомина РК Юрий Гоцанюк.

Новое производство позволит полностью закрыть потребности Крыма в качественных звуко- и теплоизоляционных материалах, а также обеспечить поставки в новые регионы.

