«Сити21»: 20% россиян некомфортно среди высоток или панельных домов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Почти 70% россиян уверены, что жилая среда влияет на самочувствие человека, причем каждый пятый ощущает давление, оказываясь среди высотных зданий или однотипных панельных многоэтажек. Результаты опроса ТАСС предоставила девелоперская компания «Сити21», специализирующаяся на проектах повышенной комфортности, которая оценивала параметры спроса.
Опрос проходил на платформе «Яндекс. Взгляд», в нем приняли участие 1,5 тыс. жителей крупных городов. Их опрашивали о том, как жилая среда влияет на самочувствие людей и какие форматы застройки они считают комфортными для жизни.
«На вопрос, влияет ли жилая среда на самочувствие человека, подавляющее большинство респондентов ответили утвердительно: 67% заявили об этом определенно, еще 30% ответили, что вероятность такого воздействия высока. Лишь небольшая часть участников (2% и 1% соответственно) полагает, что окружение скорее или практически не отражается на их состоянии. Давление от высотных зданий выше 30 этажей испытывают 12%, от рядов однотипных панельных многоэтажек — 11%», — говорится в материалах.
Отмечается, что еще 6% респондентов чувствуют дискомфорт среди старых неухоженных домов. Но больше всего людей — 39% опрошенных — угнетает плотная застройка по принципу «окна в окна». Однако, нашлись и 2% тех, кто полностью доволен архитектурным обликом своего района. При этом треть участников отметили, что дискомфорт вызывают все перечисленные варианты.
Кроме того, отвечая отдельно на вопросы о домах выше 30 этажей, респонденты выражали преимущественно сдержанное отношение. «Большинство — 61% — заявили, что относятся к ним нейтрально, но жить в таких домах не хотели бы; 27% ответили, что такие здания их раздражают, поскольку “давят” и закрывают небо; 12% восхищаются высотками и хотели бы жить на верхних этажах», — уточняется в сообщении.
Комфортная застройка.
При этом наиболее комфортной застройкой 23% опрошенных считают малоэтажные и среднеэтажные дома с низкой плотностью. Каждый пятый респондент назвал комфортным новое жилье с современной отделкой, а 15% сильнее всего импонирует разновысотная архитектура, создающая динамику пространства. Еще 18% предпочитают варианты, сочетающие все перечисленные характеристики.
«Россияне исторически привыкли к простору: большому расстоянию между домами, соразмерной высотности зданий, возможности видеть небо даже с первых этажей. Поэтому, несмотря на активную урбанизацию, горожанам психологически сложно привыкнуть к плотной, высотной застройке. Это важный сигнал для девелоперов о том, что важно формировать такую жилую среду, где люди будут чувствовать себя действительно комфортно», — отметила, подводя итог, директор по продукту «Сити21» Дарья Постникова.