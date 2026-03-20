Турция получила меньше российского газа в январе 2026 года

Россия в январе 2026 года сократила поставки газа в Турцию на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные турецкого регулятора энергетического рынка EPDK.
По информации ведомства, за месяц Турция получила из России 2,7 млрд кубометров газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».
При этом по итогам всего 2025 года объем поставок вырос и составил 21,16 млрд кубометров, что на 0,4% больше, чем годом ранее.
Поставки осуществляются по двум маршрутам через Черное море. Газопровод «Голубой поток», введенный в эксплуатацию в 2003 году, имеет проектную мощность 16 млрд кубометров в год. «Турецкий поток», запущенный в 2020 году, состоит из двух ниток и рассчитан на 31,5 млрд кубометров.
Одна из линий «Турецкого потока» обеспечивает внутренний рынок Турции, вторая — поставки в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
На этом фоне спрос на газ в Турции продолжает расти. В 2025 году потребление достигло рекордных значений и приблизилось к 64 млрд кубометров, увеличившись на 13% по сравнению с 2024 годом.
