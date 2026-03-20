К концу года средняя зарплата может дорасти до 157 тысяч рублей

Средняя заработная плата в РФ в декабре 2026 года прогнозируется на уровне от 150 до 157 тысяч рублей. Ожидаемый прирост составит 7−12%. Такую оценку представил кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Он связал традиционный декабрьский скачок доходов с периодом годового премирования. Выплаты поощрений не входят в число обязательных, однако работодатели активно используют этот механизм для сохранения квалифицированных кадров.
В декабре 2025 года средний заработок зафиксирован на отметке 139 727 рублей. Этот показатель оказался на 57% выше январских значений и почти на 40% превысил среднегодовой уровень, который по итогам года составил 100 360 рублей. За полный 2025 год оплата труда выросла на 12,68%, что более чем в два раза выше официальной инфляции в 5,59%, рассказал эксперт.
По его словам, наиболее высокая оплата труда в прошедшем году наблюдалась в финансовом секторе: почти 219 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли сфера информации и связи, экстерриториальные организации и добывающая отрасль. Максимальную динамику продемонстрировали гостинично-ресторанный бизнес, операции с недвижимостью, сельское хозяйство и строительство, где прирост превысил 20%.
Среди регионов наиболее интенсивный рост отмечен в Татарстане, Воронежской, Пензенской и Московской областях, Мордовии, Севастополе и Забайкалье. Абсолютные лидеры по уровню зарплат традиционно сосредоточены в северных и дальневосточных территориях, а также в столице.
За пятилетний период с 2021 по 2025 год средняя зарплата в стране увеличилась более чем на 77%. Ключевым драйвером роста экономист называет повышение минимального размера оплаты труда, который с 2021 года вырос более чем вдвое. Дальнейшее увеличение МРОТ и высокий спрос на квалифицированные кадры будут способствовать опережающему инфляцию росту доходов, добавил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».