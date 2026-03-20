К концу года средняя зарплата может дорасти до 157 тысяч рублей

В декабре 2025 года средний заработок зафиксирован на отметке 139 727 рублей. Этот показатель оказался на 57% выше январских значений и почти на 40% превысил среднегодовой уровень, который по итогам года составил 100 360 рублей. За полный 2025 год оплата труда выросла на 12,68%, что более чем в два раза выше официальной инфляции в 5,59%, рассказал эксперт.