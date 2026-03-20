Названы города с самыми дешевыми однокомнатныи квартирами в России

Самые доступные квартиры на первичном рынке недвижимости в России продаются в Ставропольском крае, Пскове и Вологде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные анализа поисковых запросов.
Минимальная медианная стоимость однокомнатных квартир зафиксирована в Михайловске — около 3,4 млн рублей. В Пскове аналогичное жилье стоит примерно 3,5 млн рублей, в Вологде — около 3,8 млн рублей.
В число доступных направлений также вошли Новая Усмань в Воронежской области и Дядьково в Рязанской области — в пределах 3,8−4 млн рублей. В Невинномысске Ставропольского края цены на однокомнатные квартиры составляют около 4 млн рублей.
В городах с населением более 500 тысяч человек стоимость выше. Среди них самые низкие показатели отмечены в Оренбурге — около 4,3 млн рублей. В Ульяновске и Ставрополе квартиры стоят в среднем 4,5 млн рублей, в Ярославле и Рязани — примерно 4,6 млн рублей.
Среди городов-миллионников наиболее доступное жилье зафиксировано в Волгограде — около 4,7 млн рублей. В Красноярске и Воронеже цены составляют 5,7 и 5,8 млн рублей соответственно. В Самаре средний уровень — около 6,2 млн рублей, в Уфе — примерно 6,4 млн рублей.
