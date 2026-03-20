Belavia открыла первый регулярный рейс во Вьетнам

Первый регулярный рейс белорусского авиаперевозчика на дальнемагистральном Airbus A330−200 отправился в ночь на пятницу. Во Вьетнам он прибудет в 15:30.
«Отправляли рейс как всегда — атмосферно. Поздравили семью, которая приобрела билеты первой. Угощали капкейками всех пассажиров! Танцевали!» — рассказали в пресс-службе «Белавиа».
Обратно самолет вылетит в пятницу в 17:30 и прибудет в Минск уже 21 марта в 01:10.
В настоящее время это самый дальний рейс белорусского авиаперевозчика — расстояние по маршруту Минск — Нячанг составляет почти в 9300 км. В пути самолет будет находиться около 11 часов. Разница во времени между Беларусью и Вьетнамом составляет четыре часа.
Нячанг стал еще одной локацией Вьетнама в маршрутной сети «Белавиа» — осенью 2025 года была открыта чартерная программа на остров Фукуок.
Изначально первый рейс планировался на 31 марта, но из-за повышенного интереса туроператоров к этому направлению было принято решение осуществить его на 11 дней раньше.
С 31 марта рейсы будут выполняться три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.