Россия вошла в тройку стран G20 с минимальной ценой на картофель

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по минимальной стоимости картофеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных.
По информации агентства, килограмм картофеля в России в среднем стоит 52,1 рубля. Более низкие цены зафиксированы только в Индии — 30,3 рубля и Турции — 45,9 рубля.
Следом за Россией в рейтинге располагается Китай, где килограмм оценивается в 59,8 рубля. В Бразилии цена достигает 95 рублей, в Аргентине — 96,7 рубля.
Далее по стоимости идут Саудовская Аравия — 108,9 рубля, Индонезия — 112,2 рубля, ЮАР — 113 рублей. В Европе показатели выше: Германия — 127 рублей, Великобритания — 139,2 рубля.
Схожий уровень цен наблюдается в Италии и Мексике — 167,9 и 171,2 рубля соответственно. Во Франции картофель стоит 186,8 рубля за килограмм.
Как пояснил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, в России картофель остается социально значимым продуктом. По его словам, высокая конкуренция и ограниченная маржинальность, а также чувствительный к цене спрос сдерживают рост стоимости. Дополнительное влияние оказывает урожайность: в годы перепроизводства цены снижаются и удерживаются на низком уровне.
Эксперт также отметил, что в странах с самыми высокими ценами ситуация иная: стоимость формируют дорогие трудовые ресурсы, земля и требования к качеству продукции, а также структура спроса, предполагающая более высокую долю переработанных и упакованных товаров.
