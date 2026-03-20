Уже без лапши: ремонт трещины на Рудневском мосту во Владивостоке пройдёт этой ночью

Напомним, в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Речь идет по сути о строительстве нового моста рядом с существующим после чего старый мост демонтируют. Новый мост будет четырёхполосным. Его длина составит 498 м, ширина — 28 м. Также появятся тротуары шириной в три метра и освещение. Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на подходе к мостовому сооружению.