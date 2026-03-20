Уже без лапши: ремонт трещины на Рудневском мосту во Владивостоке пройдёт этой ночью

Срочный ремонт деформационных швов пройдёт в ночь с 20 на 21 марта на Рудневском мосту во Владивостоке, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Работы стартуют в 23 часа и завершатся около 3 часов ночи субботы, 21 марта. В связи с этим движение по мосту будет временно ограничено», — говорится в сообщении.
Объезд предусмотрен через улицы Стрелочная и Выселковая. Автомобилистам рекомендуется заранее учитывать это при планировании поездок.
Напомним, что решение провести работы последовало вскоре после необычной акции местных жителей. Чтобы привлечь внимание к критическому состоянию моста, они «залатали» трещины мешками с песком и лапшой «Доширак». Композиция быстро стала вирусной: почти никто из проезжающих не проехал мимо без реакции.
Отметим, что Рудневский мост давно вызывает озабоченность у горожан — ямы и трещины появляются здесь вновь и вновь. В январе текущего года в центре проезжей части образовался провал, который горожане назвали «трещиной, в которую может провалиться нога». Тогда специалисты заверили, что ситуация находится под контролем.
Напомним, в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Речь идет по сути о строительстве нового моста рядом с существующим после чего старый мост демонтируют. Новый мост будет четырёхполосным. Его длина составит 498 м, ширина — 28 м. Также появятся тротуары шириной в три метра и освещение. Проект предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети на подходе к мостовому сооружению.
Новый Рудневский мост будут строить не менее трех лет, заявлял глава города Константин Шестаков. На реконструкцию направят половину недавно одобренного городу 10-миллиардного инфраструктурного кредита.