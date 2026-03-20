Юрист объяснил, в каком случае россияне могут списать долги по ЖКУ

Россияне могут избавиться от долгов за жилищно-коммунальные услуги только в отдельных случаях — при банкротстве или по истечении срока исковой давности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Ивана Курбакова.
По его словам, действующее законодательство не позволяет списывать задолженность по инициативе собственника или нанимателя жилья. Обязанность по оплате коммунальных услуг сохраняется, а ресурсоснабжающие организации вправе в любой момент обратиться в суд для взыскания.
Ключевым ограничением является срок исковой давности. Как уточнил юрист, он составляет три года. Если за этот период поставщик услуг не подал иск, гражданин может заявить об этом в суде. Однако важно, чтобы за это время должник не признавал долг, например, подписывая документы о его погашении.
Отдельно он указал на процедуру банкротства как наиболее распространенный механизм списания задолженности. Инициировать ее можно при совокупных долгах свыше 500 тысяч рублей, если в течение трех месяцев гражданин не способен их обслуживать. При этом в указанную сумму должны входить не только платежи за ЖКУ, но и другие обязательства — кредиты или займы.
Юрист отметил, что банкротство влечет ограничения. В частности, речь идет о запрете на получение новых кредитов и ведение предпринимательской деятельности.
Также, по его словам, задолженность может быть списана в случае смерти собственника жилья. При этом долг не исчезает автоматически: он переходит к наследникам вместе с имуществом. Если же наследников нет, обязательства могут перейти муниципалитету при признании недвижимости выморочной.
Таким образом, возможность списания долгов по ЖКУ в России ограничена законом и применяется только при соблюдении установленных условий.
