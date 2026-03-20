Сельхозпроизводители Иркутской области получат 1,6 млрд рублей в рамках господдержки

Из них 532,4 млн рублей — средства федерального бюджета, 1,1 млрд рублей — областного. Первые выплаты в размере 881 млн рублей до аграриев региона планируют довести до 1 мая, еще 270,5 млн рублей — до 1 июня. Оставшиеся средства доведут в течение года по графику предоставления субсидий, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«1,6 млрд рублей — серьезная поддержка. Подчеркну: несмотря на сокращение бюджета, нам удалось сохранить все ключевые направления господдержки агропромышленного комплекса региона. Необходимо вкладывать средства финансирования в модернизацию производства, повышать эффективность, снижать издержки. Нужно сохранить поголовье и посевные площади, АПК Приангарья будет развиваться», — заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Как сообщила министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина, в этом году ключевыми направлениями поддержки являются: «единая субсидия», поддержка малых форм хозяйствования, техническая модернизация, животноводство, растениеводство, поддержка пищевой промышленности и кадровой политики. Также продолжают действовать механизмы льготного кредитования.
«В рамках первой выплаты планируем перечислить сельхозтоваропроизводителям средства таких областных субсидий, как “единая субсидия”, возмещение затрат на приобретение или лизинг сельскохозяйственной техники, а также приобретение племенных сельскохозяйственных животных», — подчеркнула Марина Кожарина.
В региональном минсельхозе идет работа по приему заявок от хозяйствующих субъектов для предоставления средств государственной поддержки по этим направлениям деятельности. Марина Кожарина также отметила, что в 2026 году при предоставлении сельхозтоваропроизводителям как областных, так и федеральных субсидий применен ряд нововведений.
В частности, с этого года проведение отборов на предоставление господдержки, в том числе — публикация объявлений, рассмотрение заявок и подведение итогов, осуществляется профильным ведомством только через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Для получения субсидий из федерального бюджета на развитие отрасли животноводства сельхозпроизводителям необходимо осуществлять учет поголовья животных в системе «Хорриот».