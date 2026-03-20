ИИ-шоппинг: как заставить нейросеть искать дешевле, а маркетплейсы — плакать

Как часто вы ловили себя на мысли, что алгоритмы популярных маркетплейсов знают о вас больше, чем ваша мама? Они видят, на какой товар вы задержали взгляд, сколько секунд читали отзывы и готовы ли вы купить эту дизайнерскую вазу по завышенной цене прямо сейчас. Маркетплейсы — это идеальные машины по извлечению прибыли, и играют они всегда в одни ворота. Но что, если у вас появится секретное оружие, которое перевернет доску? Знакомьтесь: эра ИИ-шопинга, где нейросети работают на вас, а не на акционеров гигантов электронной коммерции.