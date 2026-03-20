Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре перенесли на 2027−2028

В 2026 году средства в объёме 355 миллионов рублей, ранее заложенные на реконструкцию Гостиного двора и обустройство культурно-рекреационного пространства на Заводе Шпагина, предложено направить на другие объекты. Взамен в 2027 году на эти цели дополнительно выделят 89 миллионов рублей, а в 2028-м — ещё 265 миллионов.