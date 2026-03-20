Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре перенесли на 2027−2028

Финансирование работ по восстановлению объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре решено перераспределить, сообщили «Ъ-Прикамье» со ссылкой на слова главы Министерства финансов Пермского края Екатерины Тхор на заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры.
Идея восстановления исторического объекта обсуждается не первый год. В 2018-м представили концепцию: предполагалось разместить здесь торговые ряды, сувенирные лавки, кафе, многофункциональный центр для оформления документов, а также кинозал и конгресс-площадку.
Изначально планировалось, что реконструкция Гостиного двора на Соборной площади Кунгура начнётся уже в 2026 году. В 2025-м Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию. В краевом Минстрое подтверждали, что работы стартуют после выбора подрядчика.
В 2026 году средства в объёме 355 миллионов рублей, ранее заложенные на реконструкцию Гостиного двора и обустройство культурно-рекреационного пространства на Заводе Шпагина, предложено направить на другие объекты. Взамен в 2027 году на эти цели дополнительно выделят 89 миллионов рублей, а в 2028-м — ещё 265 миллионов.
Гостиный двор в Кунгуре — уникальный памятник архитектуры, возведённый в 1865—1876 годах по проекту пермского зодчего Рудольфа Карвовского. Это единственное сохранившееся на Урале здание такого типа. Подобные сооружения можно увидеть лишь в Санкт-Петербурге и Костроме.