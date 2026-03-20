Дорожники завершат ремонт трассы на обходе Ужура

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дорожники приступают к ремонту последнего участка популярной у туристов трассы в районе Ужура. Работы будет выполнять компания «НБС-Сибирь». Контракт заключат до конца марта. После этого на объекте установят информационные щиты.
Подрядчику предстоит заменить щебеночное покрытие на асфальтобетон на участке с 4-го по 9-й км — от поворота на Ужур вдоль путей до железнодорожного переезда. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В ходе ремонта дорожники отсыпят слои дорожной одежды, очистят кюветы и обустроят систему водоотвода с укладкой новых труб, а также асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, подрядчик смонтирует освещение у железнодорожного переезда, установит барьерное ограждение и дорожные знаки.
Андрей Журавлев отметил, что жители не раз просили об асфальте на этом участке в обращениях. Закрытие движения на транзитной трассе Ачинск — Ужур — Троицкое (через ЗАТО Солнечный) создавало неудобства для водителей. Новое покрытие решит эту проблему.
Полностью объект должны сдать до конца октября, сообщает Управление автомобильных дорог края. Ремонт последних пяти километров полностью завершит обновление трассы.
На обходе Ужура в 2023—2024 годах капитально отремонтировали первые три километра трассы. В 2025-м восстановили участок с 9-го по 13-й км — от переезда до выхода на трассу у поселка Сухая Долина.