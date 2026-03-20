У кого выросли зарплаты в Челябинской области, выяснили эксперты

Медианные предлагаемые зарплаты у курьеров выросли до 162 тысяч рублей из-за высокого спроса на доставку и текучести линейного персонала в логистике. Инженеры-конструкторы и проектировщики теперь могут рассчитывать на средний заработок в 95 тысяч рублей в месяц, а инженеры пусконаладочных работ (ПНР) — в 72 тысячи рублей. Около 120 тысяч рублей могут получать прорабы и мастера строительно-монтажных работ (СМР).
— Врачи прибавили в медианной предлагаемой зарплате 14% — 80 000 рублей. Менеджеры по работе с партнёрами выросли в предлагаемом доходе на 42% (до 71 250 рублей), а специалисты по информационной безопасности — на 55% (до 70 000 рублей), — добавили аналитики сервиса «Зарплата.ру».
Отметим, что в Челябинской области заметно вырос спрос на велокурьеров. За год интерес заказчиков к их услугам увеличился на 44% — почти в полтора раза.