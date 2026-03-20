Не только асфальт: как изменятся дороги в Казахстане

Для малых населённых пунктов — гравийные и щебёночные дороги. Это дешевле и быстрее в обслуживании. Для загруженных трасс и международных маршрутов — цементобетон. Он дороже на старте, но служит дольше и лучше переносит климат Казахстана: жару, морозы и перепады температур.