Не только асфальт: как изменятся дороги в Казахстане

В Казахстане начинается новый этап развития автодорожной отрасли — не просто ремонт и строительство, а полноценная трансформация всей.

Источник: DKNews.kz

Министерство транспорта обозначило курс на 2026−2028 годы, и он затрагивает всё: от материалов покрытия до цифровизации трасс, передает DKNews.kz.

Разбираемся, что изменится и почему это важно для страны.

Дороги будут строить по-новому.

Один из ключевых моментов — пересмотр подходов к дорожным покрытиям. Впервые на государственном уровне решили отказаться от универсального решения «асфальт везде».

Теперь логика такая:

Для малых населённых пунктов — гравийные и щебёночные дороги. Это дешевле и быстрее в обслуживании. Для загруженных трасс и международных маршрутов — цементобетон. Он дороже на старте, но служит дольше и лучше переносит климат Казахстана: жару, морозы и перепады температур.

Проще говоря, дороги будут делать «по уму», а не по шаблону.

Казахстан усиливает роль транзитного хаба.

Страна продолжает делать ставку на транзит между Европой и Азией. В планах — развитие сразу нескольких ключевых коридоров:

Бейнеу — Саксаульский Кызылорда — Саксаульский Саксаульский — Улгайсын Жанаозен — Кендирли — Темирбаба.

Эти маршруты важны не только для логистики, но и для экономики регионов.

Чем лучше дороги — тем быстрее грузопоток, а значит:

больше инвестиций развитие бизнеса новые рабочие места.

Ремонт выйдет на новый масштаб.

К 2028 году планируется охватить до 10 тысяч километров дорог республиканского значения средним ремонтом.

Это значит:

меньше «убитых» трасс более безопасное движение снижение затрат на транспорт для бизнеса и водителей.

Новая роль национального оператора.

Отдельный акцент — на развитии национального оператора автодорог.

Задача — сделать его:

финансово устойчивым привлекательным для инвесторов более эффективным в управлении дорогами.

Фактически речь идёт о переходе к современным моделям управления инфраструктурой, где дороги — это не просто расходы, а актив.

Ставка на технологии и науку.

В дорожном строительстве Казахстан делает ставку на собственные разработки и научное сопровождение.

В центре этого процесса — КаздорНИИ. Институт:

анализирует нагрузки и климат тестирует новые материалы участвует в проектировании дорог.

Также среди приоритетов:

использование полимер-модифицированного битума отечественного производства обязательная предварительная экспертиза проектов научное сопровождение на всех этапах строительства.

Это должно снизить ошибки и повысить качество дорог «с первого раза».

Дороги станут «умными».

Один из самых интересных пунктов — цифровизация.

Вдоль ключевых трасс планируют:

развивать волоконно-оптическую связь внедрять 5G создавать инфраструктуру для интеллектуальных транспортных систем.

Что это даст:

умные камеры и контроль трафика быстрый интернет даже на трассе основу для будущих технологий (включая беспилотный транспорт).

Больше сервиса для водителей.

Параллельно будут развиваться:

многофункциональные сервисные зоны инфраструктура на пунктах пропуска.

Это значит, что поездки станут не только быстрее, но и комфортнее — с нормальными остановками, сервисом и безопасной средой.

Что это значит для обычных казахстанцев.

Если коротко, стратегия — не про «латать ямы», а про системные изменения.

В перспективе это:

меньше аварий лучшее качество дорог развитие регионов рост транзитной экономики.

И главное — переход от старой модели «построили и забыли» к современной системе, где дороги проектируются с учётом реальной нагрузки, климата и будущих технологий.

Казахстан явно делает ставку на инфраструктуру как драйвер роста. И если всё реализуют так, как задумано, дороги могут стать не проблемой, а одним из главных преимуществ страны.