Не только асфальт: как изменятся дороги в Казахстане

Министерство транспорта обозначило курс на 2026−2028 годы, и он затрагивает всё: от материалов покрытия до цифровизации трасс, передает DKNews.kz.
Разбираемся, что изменится и почему это важно для страны.
Дороги будут строить по-новому.
Один из ключевых моментов — пересмотр подходов к дорожным покрытиям. Впервые на государственном уровне решили отказаться от универсального решения «асфальт везде».
Теперь логика такая:
Для малых населённых пунктов — гравийные и щебёночные дороги. Это дешевле и быстрее в обслуживании. Для загруженных трасс и международных маршрутов — цементобетон. Он дороже на старте, но служит дольше и лучше переносит климат Казахстана: жару, морозы и перепады температур.
Проще говоря, дороги будут делать «по уму», а не по шаблону.
Казахстан усиливает роль транзитного хаба.
Страна продолжает делать ставку на транзит между Европой и Азией. В планах — развитие сразу нескольких ключевых коридоров:
Бейнеу — Саксаульский Кызылорда — Саксаульский Саксаульский — Улгайсын Жанаозен — Кендирли — Темирбаба.
Эти маршруты важны не только для логистики, но и для экономики регионов.
Чем лучше дороги — тем быстрее грузопоток, а значит:
больше инвестиций развитие бизнеса новые рабочие места.
Ремонт выйдет на новый масштаб.
К 2028 году планируется охватить до 10 тысяч километров дорог республиканского значения средним ремонтом.
Это значит:
меньше «убитых» трасс более безопасное движение снижение затрат на транспорт для бизнеса и водителей.
Новая роль национального оператора.
Отдельный акцент — на развитии национального оператора автодорог.
Задача — сделать его:
финансово устойчивым привлекательным для инвесторов более эффективным в управлении дорогами.
Фактически речь идёт о переходе к современным моделям управления инфраструктурой, где дороги — это не просто расходы, а актив.
Ставка на технологии и науку.
В дорожном строительстве Казахстан делает ставку на собственные разработки и научное сопровождение.
В центре этого процесса — КаздорНИИ. Институт:
анализирует нагрузки и климат тестирует новые материалы участвует в проектировании дорог.
Также среди приоритетов:
использование полимер-модифицированного битума отечественного производства обязательная предварительная экспертиза проектов научное сопровождение на всех этапах строительства.
Это должно снизить ошибки и повысить качество дорог «с первого раза».
Дороги станут «умными».
Один из самых интересных пунктов — цифровизация.
Вдоль ключевых трасс планируют:
развивать волоконно-оптическую связь внедрять 5G создавать инфраструктуру для интеллектуальных транспортных систем.
Что это даст:
умные камеры и контроль трафика быстрый интернет даже на трассе основу для будущих технологий (включая беспилотный транспорт).
Больше сервиса для водителей.
Параллельно будут развиваться:
многофункциональные сервисные зоны инфраструктура на пунктах пропуска.
Это значит, что поездки станут не только быстрее, но и комфортнее — с нормальными остановками, сервисом и безопасной средой.
Что это значит для обычных казахстанцев.
Если коротко, стратегия — не про «латать ямы», а про системные изменения.
В перспективе это:
меньше аварий лучшее качество дорог развитие регионов рост транзитной экономики.
И главное — переход от старой модели «построили и забыли» к современной системе, где дороги проектируются с учётом реальной нагрузки, климата и будущих технологий.
Казахстан явно делает ставку на инфраструктуру как драйвер роста. И если всё реализуют так, как задумано, дороги могут стать не проблемой, а одним из главных преимуществ страны.