Парковки подкинули проблем. Число платных стоянок для авто неуклонно растет

«Когда в Волгограде только вводили платные парковки, говорилось, что это необходимо для того, чтобы освободить центр города от большого количества автомобилей, которые оставляли водители, — отмечает председатель МОО “Движение автомобилистов”, член регионального штаба народного фронта Армен Оганесян. —Также платные парковки должны были способствовать тому, чтобы горожане чаще пользовались общественным транспортом, чтобы было невыгодно на своей машине ездить в центр. Что же происходит сейчас? Такое ощущение, что власти в скором времени захотят сделать платным весь город. Для чего нужно вводить платные парковки в Дзержинском районе? Не удивлюсь, что такими темпами скоро они появятся на Спартановке или в Красноармейском районе, на выезде на элистинскую трассу… Последние решения говорят о том, что власти уже почувствовали вкус денег, им понравилось выуживать из карманов автомобилистов купюры. Им, видимо, кажется, что все наши водители шикуют и думают только о том, как бы им остановиться на платной парковке и пополнить бюджет».