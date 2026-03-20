Парковки подкинули проблем. Число платных стоянок для авто неуклонно растет

Тема ввода в Волгограде новых платных парковочных пространств остаётся одной из самых обсуждаемых в городе. Между тем к середине года в столице области планируют оборудовать ещё 1645 оплачиваемых машино-мест, таким образом их число вырастет до 4105. При этом платная парковка впервые появится и в Дзержинском районе.
Альтернативы нет.
Напомним, что первые платные парковки появились в Волгограде в мае 2024 г. на Привокзальной площади. Через год платными стали участки на 14 улицах в историческом центре города. Затем перечень расширился — платной стали парковки у ТРЦ «Пирамида», на участках пр. Ленина, ул. Мира, Симбирцева, Порт-Саида, Пражской, Гагарина и других.
Введение платных парковочных зон с самого начала вызывало неоднозначную реакцию у горожан — привыкнуть к тому, что теперь придётся платить «за воздух», как писали автомобилисты на форумах, было сложно. Когда новшество ввели, многие возмущались неудобствами при оплате парковок, сбоем в работе Интернета и качеством самих парковочных мест. Были и другие претензии.
«Почему мы, жители Советского, Кировского районов, должны пересаживаться на общественный транспорт только потому, что за нас так решили? — задаётся вопросом Татьяна Макарова. — Мне, например, нужно до работы, которая находится в центре, развести детей в школу и садик. Живём мы в частном секторе, до остановки идти долго и некомфортно. Почему я не могу воспользоваться своей машиной, если плачу немалый транспортный налог? И если бы общественный транспорт у нас работал бы хорошо, может быть, мы бы им и пользовались, но, увы, проблем с ним много. И ещё, почему, вводя платные парковки, не предоставить бесплатную альтернативу? А ведь бесплатных мест скоро, похоже, совсем не останется».
«Когда в Волгограде только вводили платные парковки, говорилось, что это необходимо для того, чтобы освободить центр города от большого количества автомобилей, которые оставляли водители, — отмечает председатель МОО “Движение автомобилистов”, член регионального штаба народного фронта Армен Оганесян. —Также платные парковки должны были способствовать тому, чтобы горожане чаще пользовались общественным транспортом, чтобы было невыгодно на своей машине ездить в центр. Что же происходит сейчас? Такое ощущение, что власти в скором времени захотят сделать платным весь город. Для чего нужно вводить платные парковки в Дзержинском районе? Не удивлюсь, что такими темпами скоро они появятся на Спартановке или в Красноармейском районе, на выезде на элистинскую трассу… Последние решения говорят о том, что власти уже почувствовали вкус денег, им понравилось выуживать из карманов автомобилистов купюры. Им, видимо, кажется, что все наши водители шикуют и думают только о том, как бы им остановиться на платной парковке и пополнить бюджет».
А как у них?
Возможно, волгоградских автолюбителей несколько утешит то, что и у наших соседей по ЮФО проблемы аналогичные. Так, в Краснодаре некоторым жителям теперь приходится платить за стоянку рядом с домом даже в спальных районах, при этом в центре города на многих платных парковках стоят дорогие автомобили с закрытыми номерами.
Жители Ростова-на-Дону считают, что власти должны пересмотреть всю систему организации парковочного пространства, определить места, где можно парковаться и бесплатно и только после этого вводить штрафы.
Недовольны и астраханцы.
"Чтобы оставить машину на полчаса в историческом центре Астрахани, нужно заплатить порядка 100 ₽, — рассказывает местная жительница Светлана Федорова. — Разумеется, водители не стремятся пользоваться платными парковками и стараются оставить автомобиль там, где получится: паркуются во дворах, на въездах, выездах, на тротуарах. При этом бесплатных специально оборудованных для парковки мест в городе нет.
Возвращаясь к Волгограду, отметим, что автомобилистам надо быть очень внимательными: при оплате тщательно проверьте, дошёл ли ваш платёж.
«Я оплачивал через СМС, а там целая сложная комбинация, — говорит водитель Андрей Парфенов. — Вроде оплатил, но ошибся в одной цифре. В итоге платёж не прошёл, и я получил штраф — 2500 ₽ Пришлось через суд доказывать свою правоту, опять тратить деньги, да ещё и время».
Справедливости ради отметим, что платными парковки являются не для всех — имеется перечень льготных категорий жителей. Кроме того, по выходным дням, в праздники и после 20 ч на парковках плату не взимают.
Особенно бьют по карманам волгоградцев платные парковки возле официальных учреждений и жилых домов — в первом случае вынуждены платить те кто приезжает сюда по необходимости, во втором страдают местные жители. И это проблема не только нашего региона — не случайно в Госдуме уже рассматривают законопроект, призванный освободить от платы за парковку жителей МКД, проживающих рядом с парковками, а также сотрудников и посетителей соц-учреждений — школ, детских садов, больниц, поликлиник, объектов спорта и культуры.