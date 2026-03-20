Девальвационный шторм: волгоградцам стоит ждать роста цен

Волгоградцам, которые следят за курсом рубля, стоит быть начеку. Российская валюта начала стремительно слабеть — эксперты уже говорят о девальвационном «шторме». По данным Finam, если раньше крепкий рубль сдерживал инфляцию, то теперь изменение курса бьет по ценам напрямую.
В такой ситуации Центробанку предстоит непростая задача: нужно одновременно поддерживать рубль и наполнять бюджет, который, как ни парадоксально, выигрывает от слабой национальной валюты.
«Текущий импульс похож на панический разгон спекулянтов — запрыгивать в валюту по текущим ценам опасно. Ждем либо консолидацию, либо локальный откат», — предупреждают аналитики. Эксперты подчеркивают: риск падения курса рубля реализуется в наихудшем сценарии. В плюсе оказались только те инвесторы, кто заранее распределил запасы через валютные бонды.
Банк России наметил на пятницу, 20 марта 2026 года, очередное заседание. На нем рассмотрят вопрос о ключевой ставке: снижать, сохранять или повышать. В ожидании решения регулятора коммерческие банки уже начали снижать предложения по вкладам.
Что это значит для волгоградцев? Если рубль продолжит слабеть, цены на импортные товары могут поползти вверх. Стоит взвешенно подходить к финансовым решениям и не поддаваться панике — эксперты советуют дождаться стабилизации курса.
