Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России в 2026 году

С заработной платой более 180 тысяч рублей автомаляры стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России в 2026 году. Годом ранее они получали на 38 процентов меньше. Об этом со ссылкой на исследование «Авито Работы» сообщает ТАСС.