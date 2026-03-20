Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России в 2026 году

Автомаляры получают больше всех других рабочих профессией России в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

С заработной платой более 180 тысяч рублей автомаляры стали самыми высокооплачиваемыми работниками в России в 2026 году. Годом ранее они получали на 38 процентов меньше. Об этом со ссылкой на исследование «Авито Работы» сообщает ТАСС.

«Часто такие специалисты работают в автосервисах и на станциях технического обслуживания, где важна точность, аккуратность и знание современных технологий окраски», — говорится в материале. При этом у автомаляров заработок разнится в зависимости от региона, опыта и условий труда.

На втором месте оказались сварщики, чей доход достигает 167 132 рублей в месяц. Символическая бронза досталась монолитчикам. Они зимой зарабатывали около 163 076 рублей.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2025 года самые высокие зарплаты в России оказались у работников сферы перестрахования. Их средний доход почти в пять раз превысил общероссийский показатель.

Также сообщалось, что в России в декабре 2025 года средняя зарплата специалистов двух отраслей превысила 500 тысяч рублей. Такие получки зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов и работников в сфере денежного посредничества.