Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцам грозят тройные начисления за просрочку платежей ЖКХ

Жителям региона напомнили о последствиях несвоевременной оплаты коммунальных услуг. Согласно закону, первые 30 дней просрочки считаются льготными — никаких штрафных санкций не применяется. Но с 31-го дня начинают капать пени.

Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

С 31 по 90 день просрочки они рассчитываются как 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, а с 91-го дня — 1/130. При этом до конца 2026 года действует фиксированная ставка 9,5% годовых, что позволяет избежать резкого роста пеней на фоне высокой ключевой ставки.

Особое внимание эксперты советуют уделить передаче показаний счетчиков. В первые три месяца при отсутствии данных начисления идут по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативу с повышающим коэффициентом. Это может значительно увеличить сумму в квитанции: например, за холодную воду коэффициент достигает трехкратного размера.