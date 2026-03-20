ЗСНО поддержало повышение минимального размера выплат по ОСАГО

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области выразили поддержку инициативе из Госдумы о пересмотре минимальных сумм страховых выплат по ОСАГО. Данное решение было принято на заседании соответствующего комитета регионального законодательного органа, прошедшем 19 марта.
Как подчеркнули разработчики законопроекта федерального уровня, нынешние пределы выплат по ОСАГО перестали отвечать реалиям современной экономики и в недостаточной степени защищают интересы лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Последний раз размеры выплат корректировались в 2014 году, тогда как стоимость самих страховых полисов увеличилась более чем в 4 раза.
Предложение нижней палаты российского парламента предусматривает увеличение минимальных сумм выплат по ОСАГО. В части компенсации вреда, нанесенного жизни и здоровью каждого пострадавшего, планируется поднять порог с 0,5 миллиона до 0,8 миллиона рублей. Для возмещения ущерба, причиненного имуществу каждого потерпевшего, предлагается увеличить лимит с 0,4 миллиона до 0,7 миллиона рублей.
Кроме того, планируется внедрить систему ежегодной корректировки указанных страховых лимитов, а также повысить максимальную сумму выплат до 0,8 миллиона рублей в случаях, когда в результате ДТП имеются погибшие.
Напомним, что с 9 декабря для владельцев легковых автомобилей в Нижегородской области, использующих транспорт в личных целях, изменили границы тарифного коридора ОСАГО. Страховые компании получили возможность как уменьшать, так и увеличивать стоимость страхового полиса.
