Продавцу кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье пригрозили банкротством

Компания «Волтон Менеджмент Рус», в свое время являвшаяся крупным игроком на рынке продажи устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб (кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС») в Приморье, может быть признана банкротом из-за задолженности по налогам в 12,5 млн рублей. При этом еще в августе 2025 года компания успела принять решение о смене юридического адреса с Владивостока на Москву, сообщает ИА PrimaMedia.