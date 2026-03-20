Продавцу кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье пригрозили банкротством

Компания «Волтон Менеджмент Рус», в свое время являвшаяся крупным игроком на рынке продажи устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб (кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС») в Приморье, может быть признана банкротом из-за задолженности по налогам в 12,5 млн рублей. При этом еще в августе 2025 года компания успела принять решение о смене юридического адреса с Владивостока на Москву, сообщает ИА PrimaMedia.
Иск о признании должника банкротом в Арбитражный суд Приморского края 12 декабря 2025 года подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 по Приморскому краю. Заявление было принято к производству 10 марта, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 7 апреля.
По данным налоговой службы, задолженность сложилась в связи с неуплатой начислений за 2024 и 2025 годы.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Волтон Менеджмент Рус» было создано в июле 2010 года. Заявленная отрасль — «деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием».
Компания представляла интересы АО «ГЛОНАСС» в Приморском крае в ходе «кнопочного обострения», когда ввозимые из-за рубежа иномарки в обязательном порядке должны были оснащаться соответствующими устройствами.
Владельцами компании на данный момент являются на паритетных началах ее генеральный директор Владимир Ивченко и Сергей Ткаченко. Бизнесмены также являются собственниками ряда других крупных компаний, в том числе ООО «ТФЛ Логистика» (Москва) с выручкой в 5,1 млрд рублей по итогам 2024 года и ООО «Гудвин».
«Гудвин», если кто не помнит, создало фабрику Tasty Kingdom, в свое время наладившую производство аналога всем известного европейского бренда — шоколадное яйцо с сюрпризом внутри.