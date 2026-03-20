Социальные пенсии жителей Приморья проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Кроме того, одновременно с индексацией пенсий отделение СФР увеличит размер ежемесячной выплаты по уходу. Речь идет о надбавке, которая устанавливается пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью первой группы. С апреля эта сумма вырастет до 1,7 тысячи рублей. Данная выплата, как и пенсия, оформляется и повышается автоматически, без необходимости подачи заявлений со стороны пожилых граждан или тех, кто за ними ухаживает.