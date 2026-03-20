Социальные пенсии жителей Приморья проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

Отделение Социального фонда России (СФР) по Приморскому краю проведет автоматическую индексацию пенсий по государственному обеспечению с 1 апреля. Повышение затронет получателей социальных пенсий, а также ряд других категорий граждан. Обращаться с заявлениями в клиентские службы жителям края не нужно — средства поступят на счета в привычные даты, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Апрельское повышение коснется также получателей государственного пенсионного обеспечения. В эту категорию входят участники Великой Отечественной войны и награжденные знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, знаком “Житель осажденного Севастополя” и знаком “Житель осажденного Сталинграда”. Индексация также распространяется на военных, проходивших службу по призыву, граждан, подвергшихся воздействию радиации, летчиков-испытателей и некоторых других пенсионеров», — приводит пресс-служба слова руководителя отделения СФР по Приморскому краю Александры Вовченко.
Основная масса получателей, которых коснется индексация, это граждане, получающие социальную пенсию. Такие выплаты назначаются людям, которые по разным причинам не смогли накопить достаточный страховой стаж или пенсионные коэффициенты для страховой пенсии. Это может быть пенсия по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.
В результате перерасчета средний размер социальной пенсии в регионе увеличится примерно на тысячу рублей и превысит 15 тысяч рублей. Наиболее существенная прибавка ожидает детей с инвалидностью, а также приморцев с инвалидностью с детства первой группы: их выплаты вырастут в среднем на 1,7 тысячи рублей, достигнув отметки свыше 27 тысяч рублей. Сумма прибавки для каждого конкретного пенсионера будет рассчитываться индивидуально, исходя из текущего размера его пенсии.
Помимо перечисленных категорий, прибавку с 1 апреля получат и те, кому назначено государственное пенсионное обеспечение. Это, в частности, военнослужащие по призыву и члены их семей, граждане, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, а также ряд других льготников.
Кроме того, одновременно с индексацией пенсий отделение СФР увеличит размер ежемесячной выплаты по уходу. Речь идет о надбавке, которая устанавливается пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, а также людям с инвалидностью первой группы. С апреля эта сумма вырастет до 1,7 тысячи рублей. Данная выплата, как и пенсия, оформляется и повышается автоматически, без необходимости подачи заявлений со стороны пожилых граждан или тех, кто за ними ухаживает.
Напомним, что отделение Социального фонда России (СФР) по Приморскому краю подвело итоги работы по назначению «сельской» надбавки. Выяснилось, что на сегодняшний день повышенную пенсию получают 1852 жителя региона, которые посвятили сельскому хозяйству не один десяток лет.