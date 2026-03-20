В США утвердили дизайн золотой монеты с изображением Трампа

В США выпустят памятную золотую монету с изображением президента страны Дональда Трампа. Соответствующее решение утвердила Комиссия по изящным искусствам Соединенных Штатов.
Накануне федеральная панель комиссии по изящным искусствам, состав которой лично утвердил американский лидер, единогласно проголосовала за дизайн 24-каратной монеты.
Трамп будет изображен на аверсе (лицевой стороне) монеты. Как следует из официальной заявки на утверждение ее дизайна, главу государства представят опирающимся со сжатыми кулаками на стол в Овальном кабинете.
Также на главной стороне монеты разместятся традиционная надпись Liberty («Свобода»), дата «1776−2026», означающая 250-летие независимости США, и национальный девиз: In God We Trust («Мы верим в Бога»). На реверсе (оборотной стороне) поместят главный символ страны — белоголового орла.
Ранее сообщалось, что в США предложили переименовать в честь Трампа гору в заповеднике округа Форсайт в штате Джорджия.