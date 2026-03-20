В Омской области продают дом культуры за 420 тысяч рублей

В Крутинском районе выставили на продажу двухэтажный дом культуры в деревне Гуляй-Поле. Начальная цена объекта составляет 420 тысяч рублей, сообщает портал «Омскрегион».
Речь идет о здании 1980 года постройки. Его площадь — 570,3 квадратных метра, вместе с ним продается и земельный участок площадью 1135 квадратных метров. Объект находится в муниципальной собственности.
Аукцион объявила администрация Крутинского района. Торги пройдут в электронной форме, их назначили на 2 апреля.
Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной стоимости — это 21 тысяча рублей. Для участия необходимо внести задаток в 42 тысячи рублей.
Заявки от претендентов принимаются до конца текущего месяца.