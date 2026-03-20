В России стремительно дорожает пиво: в чем причина

Пиво в России подорожало на 15% за год из-за роста акцизов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак».
По информации издания, средняя цена напитка по итогам января-февраля 2026 года достигла 177,6 рубля за литр. При этом в феврале рост оказался минимальным — около 0,3%.
В свою очередь, в Росстате также фиксируют похожую динамику. Однако там среднюю стоимость пива оценивают выше. По имеющимся данным, цена составляет около 208,3 рубля за литр, что также означает рост примерно на 15% за год.
В отрасли объясняют подорожание увеличением ставок акцизов — с 30 до 33 рублей за литр, а также ростом стоимости сырья. При этом участники рынка не ожидают резкого дальнейшего повышения цен, если не изменится стоимость упаковки и ингредиентов.
«Большинство производителей не планируют существенного повышения цен в этом году», — отметил представитель Союза российских пивоваров.
Тем временем в России растет число людей, которые полностью отказываются от алкоголя. По данным опроса, доля непьющих увеличилась до 32%. В то же время, число тех, кто употребляет спиртное только по праздникам, продолжает расти. Таких людей порядка 21%.