Комитет ЗСНО одобрил повышение выплат по ОСАГО

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству поддержал инициативу о повышении страховых выплат по ОСАГО. Решение приняли на заседании 19 марта, где депутаты рассмотрели сразу несколько профильных вопросов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Речь идет о законопроекте, внесенном в Государственную Думу. Документ предлагает увеличить лимиты компенсаций: за ущерб имуществу — с 400 до 700 тысяч рублей, за вред жизни и здоровью — с 500 до 800 тысяч рублей на каждого пострадавшего. Кроме того, планируется ввести ежегодную индексацию выплат с учетом инфляции.
Авторы инициативы отмечают, что действующие нормы устарели: они не менялись более десяти лет и уже не покрывают реальные расходы на ремонт автомобилей и лечение. В результате пострадавшие нередко вынуждены добиваться доплат через суд.
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.