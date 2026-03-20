Замена батарей и газовых плит: правовые аспекты и последствия

За самостоятельную замену батарей отопления без согласования предусмотрен штраф по статье 7.21 КоАП РФ: для граждан — 1000−1500 рублей, для должностных лиц — 4000−5000 рублей, для юрлиц — 40 000−50 000 рублей. Если замена будет признана самовольным переустройством, штраф составит: для граждан — от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей.