Россельхознадзор приостановил выпуск кефира на маслосыркомбинате «Тюкалинский»

18 марта 2026 года приостановлено разрешение на выпуск кефира с массовой долей жира 2,5% на маслосыркомбинате «Тюкалинский». Основанием для карательной меры, примененной в адрес предприятия специалистами Россельхознадзора по Омской области, послужили результаты лабораторных исследований. Экспертиза кисломолочного напитка, проведенная в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», выявила отклонения от норм по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о нарушении технологии производства. В частности, была выявленная подмена молочных жиров суррогатом, что может привести к повышению уровня холестерина и развитию болезней сердца.
В связи с выявленными нарушениями, специалистами Россельхознадзора был аннулирован производственный сертификат на данную партию, а маслосыркомбинату объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.