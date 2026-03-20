Работа по специальности приносит нижегородцам более высокий доход

О связи уровня дохода и профиля деятельности в Нижнем Новгороде сообщили аналитики сервиса SuperJob по результатам опроса, проведенного в марте 2026 года. Согласно исследованию, 47% горожан работают строго по специальности, указанной в дипломе, а еще 20% заняты в смежных областях. При этом треть респондентов признались, что их текущая работа никак не связана с полученным образованием.
Эксперты отметили прямую зависимость: чем выше заработок респондента, тем чаще он трудится по профилю. Среди нижегородцев с доходом до 100 тысяч рублей по специальности работают 34%, в то время как среди получающих от 200 тысяч рублей этот показатель достигает 59%. Это подтверждает, что узкопрофильные знания остаются важным фактором для карьерного роста и финансового успеха.
Самыми преданными своей профессии оказались врачи (92%), юристы (81%) и главные бухгалтеры (80%). Реже всего по вузовскому профилю работают менеджеры по работе с клиентами, закупкам и продажам — в этих сферах доля профильных специалистов варьируется от 15% до 24%. Как правило, в этих сегментах рынка труда диплом о высшем образовании часто является лишь формальным требованием.
