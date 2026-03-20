Российской экономике предсказали высокую угрозу рецессии до 2027 года

Вероятность экономической рецессии в России до 2027 года оценивается как высокая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
По данным исследования, ключевой показатель — сводный опережающий индикатор (СОИ) — значительно превысил критический уровень. Если значение 0,18 считается пороговым, то в декабре оно достигло 0,49, что указывает на риск спада в течение ближайших 12 месяцев.
Как уточнил ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев, для фиксации рецессии по итогам года достаточно снижения ВВП на 1% в первом полугодии.
При этом динамика экономики уже показывает замедление. В прошлом году рост физического объема ВВП составил около 1%, что в пять раз ниже результата 2024 года. Наиболее заметное снижение активности пришлось на последний месяц года.
Аналитики также отмечают, что сигналы о возможной рецессии поступают уже четвертый месяц подряд. Это может говорить о риске затяжного спада.
В то же время подчеркивается, что высокая вероятность не означает неизбежность рецессии. На ситуацию влияют внешние и внутренние факторы.
Среди поддерживающих факторов эксперты называют рост цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Однако в случае падения стоимости сырья и усиления санкционного давления риски увеличатся.
Дополнительным фактором давления остается высокая ключевая ставка Банка России. Очередное заседание регулятора по этому вопросу запланировано на 20 марта. По ожиданиям рынка, ставка может быть снижена до 15% годовых.
