Имущество «Дискус плюс» продают с торгов за долги перед МУП «Горводоканал»

В апреле 2023 года владельца ГК «Дискус» задержали по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант дела с 2019-го по 2023 год, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с иным лицом, привлек средства дольщиков на строительство 53 многоквартирных домов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный». Однако объекты впоследствии так и не были введены в эксплуатацию. Ущерб более чем 800 дольщикам оценивается правоохранителями на сумму свыше 1,2 млрд руб.