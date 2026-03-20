В Беларуси монета номиналом 1 рубль продается за 40 рублей

В Нацбанке показали монету номиналом 1 белорусский рубль, которая стоит 40 рублей.
В кассы Национального банка 20 марта в продажу поступили монеты номиналом 1 и 20 рублей. Речь идет о памятных монетах серий «Лёгкi хлеб», «Калiнкавiцкi строй» и «Калыханка».
Стоимость монет не совпадает с их номиналом. Так, медно-никелевую монету номиналом 1 рубль можно приобрести за 40 рублей. А цена серебряных монет номиналом 20 рублей — 400 рублей.
Приобрести коллекционные монеты можно будет в Минске в Нацбанке по адресу: улица Толстого, 6.
