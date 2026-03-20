Чистый убыток «Лукойла» превысил триллион рублей за 2025 год

«Лукойл» отчитался об убытках по итогам 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Чистый убыток «Лукойла» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 1,059 трлн рублей за 2025 год. Об этом следует из отчетности компании.

Годом ранее «Лукойл» отчитался о чистой прибыли в размере 851,5 млрд рублей. Что касается выручки нефтяной компании от реализации за отчетный период, она сократилась до 3,767 трлн рублей против 4,42 трлн рублей годом ранее.

При этом прибыль «Лукойла» до налогообложения составила 219,3 млрд рублей против 1,106 трлн рублей в 2024 году.

Ранее сайт KP.RU писал, что чистый убыток группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО составил 14,8 млрд рублей по итогам 2025 года. А выручка компании за отчетный период сократилась на 20,6% — до 609,87 млрд рублей.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше