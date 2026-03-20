Чистый убыток «Лукойла» превысил триллион рублей за 2025 год

Чистый убыток «Лукойла» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 1,059 трлн рублей за 2025 год. Об этом следует из отчетности компании.
Годом ранее «Лукойл» отчитался о чистой прибыли в размере 851,5 млрд рублей. Что касается выручки нефтяной компании от реализации за отчетный период, она сократилась до 3,767 трлн рублей против 4,42 трлн рублей годом ранее.
При этом прибыль «Лукойла» до налогообложения составила 219,3 млрд рублей против 1,106 трлн рублей в 2024 году.
Ранее сайт KP.RU писал, что чистый убыток группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО составил 14,8 млрд рублей по итогам 2025 года. А выручка компании за отчетный период сократилась на 20,6% — до 609,87 млрд рублей.