Бонусы Спасибо смогут выиграть родители Красноярских школьников за пополнение детских карт

Уже более 96 тысяч детей в возрасте от 6 до 13 лет пользуются детскими СберКартами в Красноярском крае. Родители этих школьников смогут выиграть бонусы Спасибо за пополнение детских карт.
Для участия в розыгрыше родителю необходимо принять правила акции в приложении СберБанк Онлайн и пополнить счёт детской СберКарты на сумму от 2 000 рублей до 30 апреля 2026 года. В рамках акции тысяча победителей, которые пополнили детскую СберКарту своего ребенка, получат по 10 000 бонусов Спасибо. Общий призовой фонд составляет 10 млн бонусов.
Для новых клиентов условия остаются теми же, однако для участия необходимо предварительно оформить и получить детскую карту.
Детскую карту могут оформить родители на ребёнка в возрасте от 6 до 13 лет. Счёт детской СберКарты привязывается к счёту родителя. Детская карта позволяет оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах, в том числе смартфоном с функцией бесконтактной оплаты. За покупки по детской карте начисляется кешбэк бонусами Спасибо, их баланс всегда можно проверить в мобильном приложении SberKids.
В приложении СберKids детям доступен виртуальный ассистент СберКот, который помогает ставить финансовые цели и в простой форме объясняет, как работают деньги. Пополнение детской карты является не только условием участия в розыгрыше, но и дополнительным поводом для семейного диалога о планировании бюджета.
Бонусы Спасибо можно использовать у более чем 140 партнёров программы лояльности банка, включая супермаркеты, сервисы доставки и АЗС. Один бонус равен одному рублю скидки, при этом бонусами можно оплатить до 99% стоимости покупки.
Итоги розыгрыша будут подведены в мае 2026 года, а бонусы Спасибо победителям будут начислены на бонусный счет родителя до 1 июня. С правилами акции можно ознакомиться на сайте Сбербанка.
«Детская СберКарта — это удобный инструмент как для детей, так и для родителей, который помогает подрастающему поколению осваивать финансовую грамотность. Сбер регулярно совершенствует детские СберКарты, создавая интересный дизайн и формат — этой весной мы запустили карты с изображением домашних питомцев. Также весной родители красноярских школьников смогут испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше бонусов Спасибо», — рассказал Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбера.
