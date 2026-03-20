В Красноярском крае пройдет ярмарка трудоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 апреля состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России.

Ожидается участие около 400 работодателей из разных отраслей по всему краю. Они представят актуальные вакансии для соискателей, сообщает мэрия.

В Красноярске площадки ярмарки откроются в кадровом центре «Работа России» в Октябрьском районе и в Фонде развития бизнеса и социальных инициатив.

Для молодежи организуют профориентационные консультации, а для старшего поколения — занятия в рамках движения «Сибирское долголетие». Также отдельные площадки будут работать для участников СВО и членов их семей, где можно получить информацию о мерах поддержки и помощь в трудоустройстве.

Кроме того, посетителям помогут зарегистрироваться на краевом портале «Ваша занятость».

Добавим, что ярмарка состоится при поддержке нацпроекта «Кадры».

