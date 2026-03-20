В двух школах Азовского района по суду отремонтируют протекающие крыши

Здания детсада в Гауфе и школы в Трубецком пришли в негодность — кровля разрушается, внутрь попадает вода.

Азовский районный суд обязал две местные школы провести капитальный ремонт кровли. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области, иски подала прокуратура после проверки учебных заведений.

В здании детского сада в деревне Гауф и школе в селе Трубецкое специалисты обнаружили серьезные повреждения крыши. Из-за нарушения целостности кровли происходят протечки, разрушаются стены и потолки. Такое состояние несет угрозу жизни и здоровью детей и работников.

Представители школ иск признали полностью и попросили рассматривать дела без них. Суд удовлетворил требования и обязал учебные учреждения привести кровлю в порядок до 1 января 2027 года. Решения пока не вступили в законную силу.

Ранее мы сообщали об обнаружении грибка на стенах школ Седельниковского района.