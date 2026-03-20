Картельный сговор выявлен в госзакупках в сфере дорог в Жетысу и Алматы

Алматы. 20 марта. КазТАГ — В области Жетысу и Алматы завершили расследование госзакупок на ремонт дорог, в ходе которого обнаружен картельный сговор между ТОО «РСУ-1» и ТОО «АБЗ Карьер ДРСУ», сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК).

Источник: Reuters

«Департаменты по защите и развитию конкуренции по области Жетысу и по городу Алматы завершили совместное расследование в сфере государственных закупок по ремонту автомобильных дорог. В ходе расследования выявлены признаки картельного сговора. Установлено, что ТОО “РСУ-1” и ТОО “АБЗ Карьер ДРСУ” осуществляли согласованные действия при участии в торгах, оказывая влияние на формирование ценовых предложений. Согласно статье 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, горизонтальные соглашения между субъектами рынка, направленные на искажение итогов торгов и поддержание цен, признаются картелем и запрещаются законодательством», — говорится в сообщении в пятницу.

По данным АЗРК, компании оспорили результаты расследования в суде. Первоначально суд первой инстанции признал выводы антимонопольного органа незаконными, однако по апелляции решение было отменено: факт картельного сговора подтвержден, а действия антимонопольного органа признаны законными. Решение суда вступило в силу.

«В настоящее время материалы направлены в департамент экономических расследований по области Жетысу для оценки наличия признаков уголовного правонарушения. В случае их отсутствия будут приняты меры антимонопольного реагирования, включая вынесение предписания, конфискацию монопольного дохода и привлечение к административной ответственности», — заключили в агентстве.

Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.
