Картельный сговор выявлен в госзакупках в сфере дорог в Жетысу и Алматы

«Департаменты по защите и развитию конкуренции по области Жетысу и по городу Алматы завершили совместное расследование в сфере государственных закупок по ремонту автомобильных дорог. В ходе расследования выявлены признаки картельного сговора. Установлено, что ТОО “РСУ-1” и ТОО “АБЗ Карьер ДРСУ” осуществляли согласованные действия при участии в торгах, оказывая влияние на формирование ценовых предложений. Согласно статье 169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, горизонтальные соглашения между субъектами рынка, направленные на искажение итогов торгов и поддержание цен, признаются картелем и запрещаются законодательством», — говорится в сообщении в пятницу.
По данным АЗРК, компании оспорили результаты расследования в суде. Первоначально суд первой инстанции признал выводы антимонопольного органа незаконными, однако по апелляции решение было отменено: факт картельного сговора подтвержден, а действия антимонопольного органа признаны законными. Решение суда вступило в силу.
«В настоящее время материалы направлены в департамент экономических расследований по области Жетысу для оценки наличия признаков уголовного правонарушения. В случае их отсутствия будут приняты меры антимонопольного реагирования, включая вынесение предписания, конфискацию монопольного дохода и привлечение к административной ответственности», — заключили в агентстве.